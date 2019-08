El precandidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, grabó un video cuando iba en el auto rumbo a al lugar donde iba a votar.

En ese auto, junto a Espert, también estaba su compañero de fórmula Luis Rosales y varios familiares. Todos cantando y bailando al ritmo de “Matador”, la conocida canción de los Fabulosos Cadillacs.

La canción de Los Fabulosos fue utilizada en actos de campaña, en los 90, por Menem.

“Muy buenos días mis queridos amigos”, es la introducción que hace Espert, con la música de fondo. “Miren el tema que suena”, repite el precandidato, que no pudo acompañar al resto ya que no sabía la letra y solamente movía la boca. Eso sí, cuando llegó el estribillo, Espert no se quedó atrás y gritó: “Matador”.