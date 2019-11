Estalló Feinmann: “Échenme, pero yo no voy a decir lo que quieren mis colegas”

Eduardo Feinmann analizó en su programa de radio La Red la situación de Bolivia y aprovechó para mandar un mensaje al resto del periodismo. Fiel a su estilo, el conductor no se guardó nada.

“Yo no soy políticamente correcto, quieren que yo sea correcto, que yo siga a la manada, y no me interesa“, disparó. Al mismo tiempo, agregó con dureza: “Échenme de todos los lugares que quieran, hagan lo que quieran conmigo, no me den ningún Martín Fierro, pero yo no voy a decir lo que quieren que diga el resto de mis colegas”.

Feinmann se alejó de la postura de Golpe de Estado en Bolivia y criticó al ex presidente Evo Morales. Explicó que “el señor Evo Morales lo que hizo fue huir“. “Sabía que perdía las elecciones, que nadie le creía, era un ladrón de la democracia“, señaló.

Como si fuera poco, finalizó: “No miro la realidad solamente con el ojo izquierdo, trato de ver la realidad con los dos ojos, les guste o no les guste“.

El audio: