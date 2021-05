Esteban Bullrich y Rucci emocionaron a todos con sus relatos de pelea por la vida

El senador y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich. conmovió con su testimonio de cómo combate la enfermedad degenerativa, ELA, en una nota que le concedió a Ernesto Tenembaum y María O’Donnel para CNN Argentina.

Bullrich abrió su corazón y sensibilizó a todo el espectro político. Su dificultad para hacerse entender durante la entrevista es visible, pero la manejó con una increíble entereza. Se quebró cuando habló de la hija que superó un cáncer y aseguro que no se daría por vencido ante la enfermedad.

A la vez, contó detalles de cuando lo llamó Cristina Kirchner para solidarizarse….

"@CFKArgentina me llamó y yo me emocioné hablando con ella", confiesa @estebanbullrich, senador de Juntos por el Cambio, en una entrevista exclusiva con #Conecta2 junto a @odonnellmaria y @ertenembaum. #BullrichEnCNN pic.twitter.com/jTw38JL9Z8 — CNN Argentina (@CNNArgentina) May 29, 2021

Por otra parte, se conoció un posteo de la actriz Celina Rucci, quien comunicó que hace un año viene luchando contra la leucemia.

Lo mantuvo en silencio hace un año. Desapareció de la escena para afrontar el problema junto a su familia.

“Tuve miedo, pero lo combatí con risas y humor, tuve ansiedad, cómo todos por no saber si había un futuro, pero me propuse vivir cada día como único e inigualable.También aprendí a despojarme de los conceptos de perfección, me vi frente al espejo pelada, hinchada y dolorida pero sonreía de felicidad porque podía decirles a todos que los amaba y eso fue algo mágico”, señaló la actriz..