Esteche se vacunó y dio explicaciones

El exlíder de Quebracho no quería decirlo porque pensaba que era algo privado y familiar, pero una vez filtrado a la prensa, debió aclarar que no fue uno de los “vacunados vip”.

“Soy docente y tengo una patalogía, me inscribí como cualquiera en el sistema de turnos y se me asignó uno. Fui, hice la cola, me vacuné como tantos otros. No veo qué tenga de noticiable ¿yo no tengo derecho?”, respondió.

Fernando Esteche retrucó: “Que a ustedes no les haya tocado no quiere decir nada más que no les ha tocado todavía o que tardaron en anotarse porque creían que era veneno?”.

Molesto con la situación, el exlíder de Quebracho agregó que continúa dando clases sobre Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y que por eso mismo le correspondía inocularse.