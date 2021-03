Quién es la hija del conductor de TV que podría sumarse a la oposición

Se trata de María Paz Etchecopar, la hija de Baby, el conductor de A24 y Radio Rivadavia.

La mujer de 37 años se reunió con el titular del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, para hablar sobre la situación en la provincia de Buenos Aires. En el encuentro también estuvo Ricardo Benedetti, militante del PRO y columnista del programa de radio de Baby.

“Conversé con María Paz Etchecopar y Ricardo Benedetti sobre la realidad del país, de la provincia de Buenos Aires y lo mucho que nos preocupa la situación. Queremos conformar un proyecto que incluya a diversos sectores y es por eso que creemos en María Paz para ser parte de él”, escribió Ritondo luego del encuentro en su cuenta de Twitter.

Conversé con María Paz Etchecopar y @RicBenedetti sobre la realidad del país, de la pcia de Buenos Aires y lo mucho que nos preocupa la situación. Queremos conformar un proyecto que incluya a diversos sectores y es por eso que creemos en María Paz para ser parte de él. pic.twitter.com/4CO3FAw3au — Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 29, 2021

La hija de Baby también publicó un mensaje en su cuenta de Instagram. “Mi partido es la gente y recuperar nuestra querida República, nuestros derechos y libertades. Hay muchísimo por hacer, un largo camino por recorrer, pero tengo mucha fe y pido a todos que nos involucremos usando el corazón, por nuestros abuelos, por nuestros hijos y por todos nosotros. Nos merecemos otro país!”, dijo.

Y agregó: “Gracias a todos los que me acompañan en el día a día por cada palabra, cada problemática que me plantean. Me duele y lo sufro al igual que ustedes, pero eso no me detiene, todo lo contrario, me moviliza para proponer y empezar la búsqueda para lograr el cambio necesario que este pais que tanto amo necesita”.