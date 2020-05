EXCLUSIVO. Habrá una nueva embestida contra Macri en los Tribunales

Primero fue la Comisión Investigadora por la deuda de 50 mil millones de dólares que contrajo su gobierno. Tras cartón, la denuncia judicializada de pinchaduras y seguimientos de la AFI de Gustavo Arribas, ¿Cuál es la próxima?

En los próximos dias se conocerá una denuncia que involucra a un ex funcionario de Seguridad con un episodio negro de la dictadura militar.

La ofensiva vendrá por parte de uno de los abogados alineados con el kirchnerismo. C5N y otros medios k tomarán la causa para propagarla.

El apellido en cuestión es Villegas. La historia tenebrosa es la de cuatro desaparecidos, operarios del grupo SOCMA. Según las versiones previas, se trataría de un ex funcionario de tercera linea del ministerio que terminó nombrado por conocidos de su familia. El Villegas funcionario macrista es en realidad hijo de un ex empleado jerárquico de SOCMA que habría marcado gente, en las plantas, durante la época de plomo.

La historia de los Macri con la dictadura lo tuvo específicamente señalado a Franco con sus importantes contactos y crecimiento económico durante ese período. Su influencia se demostró inclusive en casos en los que reconoció que debió intervenir para salvar “amigos”. Carlos Grosso y Gregorio Chodos dan fe que si no fuera por el empresario sus destinos hubieran ido a engrosar la lista de desaparecidos.

La nueva embestida surge de un fuerte tironeo entre Cristina y Alberto. La ex mandataria quiere ver a Macri recorrer los tribunales como ella en la anterior etapa. No le basta con cerrar sus causas sino que tiene sed de venganza. En cambio, Alberto preferiría no agitar aguas con sectores de la oposición, en un momento muy delicado.

Algunas causas tiene su lógica propia dentro de la gran pelea. La interventora de la AFI, Cristina Camaño, responde directamente a la Cristina suprema y además debe ganar tiempo en resultados en una intervención que no puede durar para siempre.

El espinoso tema de los servicios de inteligencia y sus internismos feroces ha sido moneda corriente en los gobierno democráticos que no pudieron o quisieron resolverlo. Hay propios del PRO que están furisos con la investigación preguntándose si puede ser cierto que Macri habilitara una red de espionaje. Los antecedentes de cuando era jefe de gobierno parecen no favorecerlo.