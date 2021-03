EXCLUSIVO. ¿Quién estaba en la mesa de Gines agredida en un restaurante?

Ocurrió el jueves último a la noche en el restaurante Iñaki. Un grupo de comensales, cuando detectaron al ese ministros de salud comiendo con un hombre y dos mujeres , lo escarcharon y se armó un verdadero escándalo. La relaciones publicas del lugar intentó calmar las aguas inútilmente.

Insutos subidos de tono y agravios como “roba vacunas” se escucharon en el lugar mientras volaban botellas. Ginés emprendió la salida y su amigo le cuidó las espaldas amagando con ir a la pelea frontal. ¿ quién es ese hombre calvo que aparece en el video?

Se trata del dueño de una importante concesionaria de autos que estuvo involucrada en una investigación judicial. Gigo Guidi es quien comía con Ginés y otras dos mujeres. Fue quien apareció favorecido por la compra de un lote de autos de alta gama por parte de su otro amigo, Amado Boudou.

Cuando Boudoun fue ministro de economía ordenó la compra directa, sin licitación, de 19 autos de alta gama precisamente favoreciendo a dicha concesionaria por un monto de más de 2 millones 300 mil dólares.

Así se tuvo que ir Ginés González de un restaurante de San Telmo, mientras un hombre le gritaba "andá a tu casa, andá a vacunar a la gente grande”.

Lo peor continuó una vez que ya no estaba en Iñaki, el ex funcionario, ya que algunos moderados que desde otras mesas vieron el altercado, quisieron separar y tuvieron un mal trago, Fue el caso del ex ministro de gabinete de Cristina, Juan Abal Medina, quien intentó que los exaltados no agrediera a las dos mujeres que comparaban a Gines.

El escrache se conoció el mismo día que la comitiva presidencial fue agredida a piedrazos en la provincia de Chubut.