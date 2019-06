La derrota de Boca ante Tigre, dejó heridos. Alejandro Fantino no dejó títere con cabeza en su editorial en su programa de Radio La Red y castigó a los jugadores del equipo de Gustavo Alfaro. Al que más le pegó fue a Darío Benedetto:

“Sos crack, pero dudo que seas un jugador para Boca. Nos estigmatizas, Benedetto. Los de Boca no somos así, no sacamos la lengua vamos y ganamos. Somos Roma: llegamos, conquistamos, aplastamos y nos vamos. Esa es nuestra historia, fuimos siempre así. ¿Venís a sacar la lengua y a gastar? Ahí fue la primera duda porque el jugador de Boca no gasta al rival sino que gasta pero lo lima metiéndole abajo y tirándose 32 mil veces a los pies, no sacando la lengua”, arrancó.

Pero hubo más. Fantino estuvo tentado de decir cuánto gana el delantero de Boca. Y le siguió pegando: “Boca no tiene tatuado a Benedetto. En el cuerpo de Boca los únicos tatuajes que tiene son estrellas de campeonatos, no tu cara. ¿Quéres darle algo? Dale estrellas. ¿Sabés cómo? Bajando de peso, cuidándote en tu vida, entrenando un poco más, estás 4 ó 5 kilos arriba de tu peso. Sos uno de los jugadores que más gana”.

Otro de los castigados fue el entrenador Alfaro. “Ya se desnaturalizó. Hablaba hasta con el enano polvorita cuando dirigía a Huracán y ahora va al Colón como si fuese Klopp. Que sea más inteligente y que no pierda su esencia, que vuelva a ser lo que fue. Vos no sos esto Alfaro, no sos un DT que no habla con los periodistas o se encierra del mundo porque dos boludos de prensa le dijeron que no tenés que hablar con los periodistas”, tiró Fantino.

Tampoco se salvó Carlos Tevez, a quien le habló desde el “cariño”. En su editorial Fantino, le apuntó directamente: “Es momento que pienses que quéres hacer con Boca. Porque jugaste bien ayer y en el segundo tiempo te tiraste más atrás. Ahora, ¿esto es lo que tenés para dar?, ¿esto pensás hacer?, ¿este es tu puesto?, ¿vas a jugar en ese lugar?, ¿qué vas a hacer con el plantel? Los mensajes como el de ayer sobre los errores que no podemos cometer me lo decís después de perder una final más, Carlos. Me siento un pelotudo que me digas esto. Termina el partido y lo decís, otra vez”.

En el final, dijo que “quiero jugadores con hambre para Boca. Basta de los BMW, la platita, las minas. Basta. Les daría a varias clases de historia de Boca, dos horas por día, así vas a aprender cómo tomamos los colores, los grandes hitos y los ídolos”.