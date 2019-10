Fantino, sin vueltas: “Yo echaría a Alfaro”

Ya es prácticamente un ritual. Ante cada golpe que recibe Boca, Alejandro Fantino se descarga en su editorial en radio La Red. Y luego de la eliminación de la Copa Libertadores a mano de River, el conductor vomitó toda su bronca. ¿El apuntado? Gustavo Alfaro.

“En algunas cosas nos fuimos de mambo. Es lo que yo le criticaría a los últimos años del club. Comprar jugadores de Boca es comprar jugadores de Boca, y traer un técnico de Boca es traer un técnico de Boca. Yo lo echaría mañana a Alfaro por lo que dijo”, tiró Fantino. “Sé que Gustavo (Alfaro) puede enojarse por lo que estoy diciendo y el día de mañana no me salude. Pero es lo que siento”, agregó.

Fantino justificó su posición: “No lo echo por cómo jugó Boca, ni porque perdió con River, pero le rescindo el contrato mañana; no puteándolo. Pero lo llamo a la oficina y le digo: ‘¿Sabés qué, Gustavo? Cayó muy mal que vos en la conferencia de prensa digas que nos dirigís seis partidos más y querés recuperar tu vida con tu familia. Tenés toda la experiencia del mundo, pero no somos un crucero Royal Caribean. Gastamos guita, horas con nuestra familia, ponemos nuestro prestigio encima; el hincha que va a laburar está triste, para que vos declares necesito recuperar mi vida. Recuperala mañana, Gustavo. Mandá a tu abogado’. Me molestó eso a mí. Eso es recuperar la esencia de Boca. Boca no resiste esas cosas. Si las quiere decir, que las diga en un mes, cuando falten dos partidos. A mí se me rompió la relación con Alfaro. Porque también nos gastan por eso”.

No todos fueron palos. Fantino rescató el comportamiento del hincha de Boca en la Bombonera. “Hace unos años hubiese sido un desastre. Y una sociedad que salte la grieta no tiene que dejar pasar esto. En Boca dimos un salto como sociedad de Bombonera, dimos un salto cualitativo en cuanto a lo que somos como hinchas. Había todo tipo de versiones antes del partido. Y la valentía de la gente que estaba ahí, de no haber armado lío, de no haber hecho nada fuera de su lugar”

A la hora de hablar de los jugadores, a Fantino no le tembló el pulso: “Cuando compro jugadores, compro jugadores de Boca. Mas no es jugador de Boca. No tengo nada contra él; juega muy bien, por ahí se va a jugar al Parma y la rompe, pero no es para Boca. Tuvo tres cabezazos contra River y le erró. Y en el primer partido hizo un penal. A Buffarini, lo adoro, es un pibe extraordinario. Pega en el palo para ser jugador de Boca; tiene que jugar de otra manera, deja todo, pero le falta algo más”. ¿y Tevez? “Carlitos es jugador de Boca, pero así no. Hace tiempo que se lo nota incómodo, o con el técnico, o con el mundo Boca; está incómodo. Si está incómodo, tiene que decir qué le molesta. Así no sirve”