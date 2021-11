Fernando Espinoza encabeza la lista de los intendentes que viven en otros distritos

La historia de los intendentes que no viven en el distrito que gobiernan no es nueva. Pero cada tanto vuelve a impactar ante ciertos sucesos trágicos. Las miradas están puestas en el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Algunos aseguran que sigue viviendo en Puerto Madero. Desde su entorno, según pudo saber ExpedientePolitico, afirman que reside en el Barrio Uno, un barrio residencial ubicado al norte del partido de Ezeiza.

La última aparición pública de Espinoza fue el sábado pasado, en el último recital de Karina “La Princesita”, en Rafael Castillo. Luego desapareció de los medios y de las redes sociales.

Espinoza no dio la cara y fue insultado varias veces en la marcha de los vecinos de Ramos Mejía por el crimen del kioskero.

Pero no es el único que no vive donde gobierna. Martín Insaurralde supo gobernar Lomas de Zamora desde un lujoso departamento de Puerto Madero. ”Hay algunos intendentes bastante ricos y políticos multimillonarios que viven en Puerto Madero o en countries. Escuchar que yo hago negocios con la pobreza me revuelve las tripas”, se quejó Juan Grabois sobre Insaurralde hace pocos meses.

Néstor Grindetti tampoco residiría en Lanús, sino en el barrio porteño de Caballito.

En la lista siempre aparece el polémico Mario Ishi, jefe comunal de José C. Paz, que vive en el barrio privado “Ayres”, donde alguna vez se quiso mudar Lázaro Báez.