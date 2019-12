El intendente de Esteban Echeverría pasó factura de desaires que habría tenido Vidal cuando era gobernadora con algunos intendentes del PJ. ” A mí me dejó colgado 4 veces. Su secretario me decía que tenía que ir al programa de Mariana Fabbiani, porque tenía rating y me suspendía las reuniones programadas”.

Entrevistado por C5N, Gray dice que espera que con Kicillof los contacto sean más fluidos, y valoró la apertura de Alberto como presidente de la Nación.