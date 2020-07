Florencia Echeves pidió consejo por la compra de lavarropas

De como un tuit mundano revolucionó las redes. La escritora y ex periodista de policiales, Florencia Echeves preguntó desde su cuenta, qué tienda de electrodomésticos viene trabajando bien con los envíos a domicilio. Recibió una catarata de recomendaciones y otros que aprovecharon para pasarle facturas a compañías que no estarían trabajando bien en la pandemia.

¿Habrá sido exitosa la compra del lavarropas de Florencia o será parte de su nueva novela?

¿Que tienda de electrodomesticos está laburando bien con envios? No me digan Musimundo.

Flor, elegí cualquiera menos FRAVEGA: hace + de 4 meses que me cobran cuotas x 1 producto q no tengo (denunciado en Def. Consumidor, en Visa y en el banco emisor).

El grupo "Fravega online ESTAFA" (de FB) tiene más de 13 MIL miembros, y no para de crecer. https://t.co/uCZIy3Rldk

