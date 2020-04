Dante López Foresi cuestionó con un agravio al periodista Jonata Viale que dijo al aire que Alberto se aferra a la cuarentena.Lo llamó “gorsito lechoso”. El tema es que el prersidente lehizo retuit a ese mensaje.

Ok el presidente acaba de retuitear este tuit que se refiere a Jonatan Viale como "el gordito lechoso". The old Alberto is back, se acabó la unión nacional, vuelvan cada uno a lo suyo. pic.twitter.com/Va6UxXN5a5

