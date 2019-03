Luis Majul consideró un escrache el trabajo de un movilero sobre el caso Stornelli y también el rol de defensa que ejerce Elisa Carrió.

Desde el canal fue Fernández Llorente quien lo cruzó por twitter.

El eterno alcahuete de Majul criticó a Pablo Mesina, periodista de C5N, por hacer con dignidad y profesionalismo su trabajo y preguntar cómo corresponde expone el desconcierto del oficialismo porque se cae la causa más emblemática, eje de la campaña de Macri — Antonio F Llorente (@fllorenteantoni) March 28, 2019

El periodista Pablo Messina, le respondió: “Nunca recibí un sobre de nadie. ¿Vos? Ni web tengo. ¿Y me hablás de hacer periodismo? Jajaja”.

“Hoy vi cómo mandaban a uno a escrachar periodísticamente a Stornelli. Lo vi. Ese chico creo que trabajaba en otro canal. Pobre, ¿no? No me meto con los laburantes pero pobres, tienen que hacer un laburo, los mandan y los hacen, pero eso periodismo no es”, arremetió.

C5N viene subiendo en audiencias subrayando temas que no aparecen en otros canales de tV. Sus dueños presos por corrupción manejan el canal desde la cárcel. Lilita Carrió protagonizó un choque con otro cronista…