La Fundación Huésped aprovechó el revuelo por los dichos de Victoria Tolosa Paz para hacer campaña de prevención. “No importa el partido, garchá con preservativo”, dice un tuit ocurrente.

Ustedes: Huésped, #garchar es tendencia.

Huésped: Sí, ya lo vimos.

Ustedes: Y??

Huésped: Ok, ok, no importa el partido, garchá con preservativo.

— Fundación Huésped (@FundHuesped) August 30, 2021