Gabriel Mariotto, de querer dividir al Grupo Clarín a ni siquiera ser invitado por C5N

Supo ser el “alter ego” de Cristina Kirchner en su pelea con el Grupo Clarín. También el “comisario político” de “La Jefa” durante el segundo período de Daniel Scioli como gobernador de Buenos Aires. Pero su tiempo político parece haber llegado a su fin. Hoy él mismo se define como un simple “militante político”.

Se trata de Gabriel Mariotto, que de ser la autoridad de aplicación de la Ley de Medios desde el AFSCA, norma pensada para que el Grupo Clarín debiera desprenderse de medios en toda la argentina, pasó a quejarse en A24 de estar supuestamente prohibido en C5N.

“Hace tres años que no me invitan a C5N porque soy un militante crítico de este Gobierno”, lamentó Mariotto durante la entrevista con Viviana Canosa. “Nosotros remamos en dulce de leche dentro del Frente de Todos, pero no logramos consensuar un proyecto”, agregó.

“Nosotros” decía porque es el presidente del partido de Adolfo Rodríguez Saá en Buenos Aires. Desde allí que integra el Frente de Todos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Pero en la práctica pareciera ser no más que un militante como tantos otros.

Desde su nuevo lugar en la política argentino, se despachó sin vueltas: “No hay política y por eso falla la comunicación. No me gusta el trato de la deuda externa porque es fraudulenta. No hay una alcantarilla que se haya hecho con el préstamo del FMI”, graficó.

Como Mariotto hay muchos dirigentes que se sintieron abandonados por los jefes del Frente de Todos. Por eso se animan cada vez más a hacer lo que Alberto les pidió en aquella plaza del 10 de diciembre de 2019: señalarle las cosas que no estén bien. Lo que a veces termina en “fuego amigo”.