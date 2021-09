Gaudio deja la raqueta y piensa en Independiente

Gastón Gaudio dejó la capitanía de la Davis para apuntar a ser presidente de Independiente. Quiero ser un hincha feliz de Independiente . Quiero que le vaya bien, amo al club y lo quiero ver en otra situación“, afirmó Gaudio en radio La Red.

“Si me involucro, quiero hacerlo con gente que piense como yo. No tengo problemas con nadie, sólo quiero lo mejor para el hincha”, señaló aclarando que no llegará al club para hacer negocios. “Negocios , yo hago en otros lados”, agregó el Gato amigo de Messi y que hab´ria tenido mucho que ver en la operación de pase al PSG.