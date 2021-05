Gimena Martinazzo, la otra dirigente que se quedaba con parte del sueldo de concejales

Si con el escándalo de la diputada correntina Estela Regidor, de la UCR, no bastara, ahora otra dirigente política fue acusada de quedarse con parte del sueldo de miembros de su partido, el PRO San Juan, durante un año.

Se trata de Gimena Martinazzo, la vicepresidenta del PRO en San Juan, que no pudo explicar por qué ella se quedaba con el 20 por ciento del sueldo, ya no de asesores como en el caso de Regidor, sino de concejales de su espacio.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal de Disciplina del PRO, Martinazzo cobró durante un año el 20 por ciento del sueldo de Verónica Benedetto, Pedro Calvo, Rocío Cárdenas y Flavia Gil, concejales de Rawson, San Juan.

En Radio Sarmiento, la dirigente del PRO sanjuanina no pudo explicar lo ocurrido. “Hay muchos detalles que no puedo dar porque están dentro de una denuncia del Tribunal de Disciplina”, se excusó como si hablar por radio no fuera una buena oportunidad para explicarles a los votantes la denuncia en su contra.

Tampoco pudo responder cuánta plata había cobrado durante la vigencia de lo que ella definió como aporte al partido: “La verdad que no recuerdo, pero fue durante un año ese aporte del 20 por ciento de los cuatro concejales”.

Y encima de todo se quejó de que los concejales de Rawson rechazaron seguir dándole parte de su sueldo: “Ellos dejaron de hacer ese aporte voluntario incumpliendo con lo pactado éticamente, con lo pactado verbalmente”.

Un cálculo simple: si un concejal cobra 162 mil pesos en ese municipio sanjuanino, Martinazzo habría recibido 32 mil pesos cada mes por cada edil, es decir 1.536.000 pesos en concepto de aporte al partido que, según Benedetto, nunca llegaron al PRO.

La última excusa de Martinazzo decir que ese era una práctica habitual de su espacio en San Juan quedarse con una parte de los sueldos de los representantes legislativos, pero el presidente del PRO San Juan Enzo Cornejo la desmintió.

Martinazzo fue noticia hace un tiempo por haber denunciado a su ex pareja, el diputado macrista Eduardo Cáceres, quien se encuentra procesado por violencia de género agravada por el vínculo.