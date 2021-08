Vivió otro momento de tensión cuando debió retirarse, en medio de insultos, de un restaurante de Puerto Madero. El Vacunatorio Vip es su mochila perpetua.

Así es expulsado de un restaurante Gines Gonzalez Garcia, ex Ministro de Salud, los políticos kirchneristas ya no pueden pisar la calle por el repudio de la sociedad. Algo está cambiando en Argentina, la gente se cansó. No hay vuelta atrás. pic.twitter.com/TUNr4shybe

— Agustin Antonetti (@agusantonetti) August 29, 2021