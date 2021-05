Ginés rompió el silencio tras el vacunatorio vip: “Me arrepiento, pero fue un episodio chiquito”

Ginés González García mantuvo un silencio de hospital desde que acordó con Alberto Fernández su salida el 19 de febrero del Ministerio de Salud, pero decidió defenderse públicamente de lo sucedido tras escuchar decir a Patricia Bullrich que Pfizer no proveyó de vacunas a la Argentina porque el Gobierno había exigido “un retorno”.

Si eligió el perfil bajo para sobrellevar la investigación abierta en la Justicia por el “vacunatorio vip”, ahora, tras la acusación de la alter ego de un Mauricio Macri que proyecta un “segundo tiempo” en el 2023, Ginés decidió subir el perfil para adelantar que demandará de manera civil a Bullrich “por lo barbaridad que dijo”.

ENTREVISTA | Ginés González García, ex Ministro de Salud de la Nación, sobre la negociación con Pfizer por las vacunas: “El problema con Pfizer no fue la ley, fue la palabra negligencia” Nota completa👉🏽 https://t.co/rjg29ZBzs8 pic.twitter.com/XQ9XVupt6Z — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) May 24, 2021

“Me va mal -saludó el ex funcionario al periodista Diego Iglesias en Radio con vos-. Yo había elegido el silencio, había decidido no hablar, estaba muy tranquilo porque a mi modo de ver los que se vacunaron estaban bien vacunados, pero lo de Bullrich fue una barbaridad”.

Al parecer, Ginés le había pedido a los productores del programa no hablar de ciertos temas, pero una vez al aire Iglesias no pudo más que hacer su trabajo: consultar lo que el oyente le preguntaría al entrevistado. “De eso no quiero hablar porque investiga la Justicia”, fue la primera excusa de Ginés para sortear la cuestión.

Iglesias insistió y consiguió lo que buscaba: “Estoy tranquilo porque no violé ninguna ley ni incumplí con nada de lo que estaba establecido. Todos los vacunados tienen explicación”. Pero en el caso del expresidente Eduardo Duhalde admitió haberse equivocado: “Me arrepiento de haber dicho que sí, pero fue un episodio chiquito”.

El periodista entonces fue por más, pero Ginés quiso frenarlo una vez más: “No, no, basta che, yo dije que no quería hablar y vos me estabas preguntando”. Pero tuvo que responder sobre el “vacunatorio vip”: “Yo no vacuné a nadie por ser amigo, yo no vacuné a mi hermana que tiene 71 años y tiene causales, yo no vacuné a la madre de mis hijos que tiene unos cuantos años, en el caso de Verbitsky se le ofreció porque tenía 79 años”.

ENTREVISTA | Ginés González García, ex Ministro de Salud de la Nación, sobre la negociación con Pfizer por las vacunas: “El problema con Pfizer no fue la ley, fue la palabra negligencia” Nota completa👉🏽 https://t.co/rjg29ZBzs8 pic.twitter.com/XQ9XVupt6Z — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) May 24, 2021

Sobre el final, tal vez para distender, Iglesias quiso saber como estaba la relación con el Presidente tras la salida del Ministerio de Salud, pero Ginés tampoco quería hablar sobre eso: “Bueno, basta che, basta. Está todo bien, no hay ningún problema”.

Bullrich, por su parte, tras leer el comunicado de Pfizer y escuchar el descargo de Ginés, redobló la apuesta en Twitter: “El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado. González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”.