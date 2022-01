Ginés rompió el silencio y habló del vacunatorio vip: “Verbitsky mintió al decir que es amigo mío”

Ginés González García reapareció después de varios meses de silencio. En una entrevista con Mauro Federico, el ex ministro cuestionó una vez más la decisión del presidente Alberto Fernández de haberlo echado y dijo que le habrían hecho una cama.

“Algunos creen que fue una emboscada o una cama. No tengo pruebas al respecto. Verbitsky mintió al decir que es amigo mío”, lanzó el ex ministro de Salud. Recordemos que el escándalo se conoció por una nota del diario Clarín y por los dichos del propio Verbitsky, el primero en salir a hablar.

Ginés cuestionó la decisión del Presidente de haberlo echado por escándalo del vacunatorio vip, que todavía sigue durmiendo en la Justicia. “No me parecía justificable lo que hizo conmigo y se lo dije. Si uno tiene que conducir, tiene que bancar, sino es difícil”, lanzó el sanitarista en una entrevista con el programa radial WakeUp de Delta 90.3.

Y en la misma línea, agregó: “Hubiera querido hablar yo, me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”.

El ex ministro fue escrachado en varias ocasiones luego de su salida del Gobierno. Llamativamente, dijo que está más preocupado por la reacción de la gente en la calle que por la investigación judicial: “En el tema judicial estoy muy tranquilo. Me preocupa más la gente, porque lo usan por el lado de la grieta. Pero en general no tengo problemas en la calle”.