So días difíciles en la Casa, como se conoce en La Plata a la legislatura bonaerense. Manuel Mosca pronto será pasado en el manejo de los hilos de ese poder. Sus pares votaran la licencia por 60 días , no así el desafuero ya que el poder judicial aun no lo ha pedido.

Todo ésto afectó a la senadora Gladys Gonzáles quien ya decidió bajarse de la candidatura a intendenta en el partido de Avellaneda. Así las cosas le quedó terreno fértil al radial y ex periodista, Luis Otero.

El presidente de la Cámara bala bonaerense tuvo un ascenso meteórico en su carrera política. Comenzó como chofer de quien es su esposa, luego como vocero y después ocupando una banca directo a la presidencia del Cuerpo.

El caso de supuesto acoso a una militante del Pro está judicializado. Su defensa consistió en hacer una auto denuncia sobre una cosnpiración en su contra.