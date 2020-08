Grabois le contestó a Ruggeri y sigue la pelea por la marcha del 17A

Todo comenzó con un tuit ofensivo de Juan Grabois sobre la foto de una mujer arriba de una camioneta Audi en la marcha del 17A. “¿Qué argumento van a usar los Amotinados del Audi para quejarse cuando otra clase social salga a lucha por sus derechos?”, lanzó de manera provocativa.

El campeón del 86 y comentarista deportivo, Oscar Ruggeri, cruzó al líder piquetero Juan Grabois con la misma furia de aquel choque futbolero con Chilavert. Cuando el Pollo Vignolo lo provocó diciendo “te noto enojado”, saltó como defensor de la marcha del 17 A, y le advirtió al dirigente social k que “se rompió el c… para tener un buen auto ”

Horas después, Grabois utilizó su cuenta de Twitter para seguir la pelea. “Sr. Ruggeri, mi problema no es que quien se rompa el alma laburando pueda vivir bien; mi problema es que millones que también se rompen el alma laburando no tengan techo ni pan“, le contestó.

Sr. Ruggeri, mi problema no es que quien se rompa el alma laburando pueda vivir bien; mi problema es que millones que también se rompen el alma laburando no tengan techo ni pan. Muchas veces los que tienen todo no pueden entender que la prioridad deben ser quienes no tienen nada.

