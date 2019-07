En su editorial en el programa de la Red, Gustavo López propuso un jueguito para futboleros: “¿Contra quién preferirían perder? ¿Contra Brasil o una hipotética final frente a Chile?”. La pregunta prendió rápido y hubo respuestas de todos los colores.

“Prefiero quedar afuera con Brasil que perder otra final con Chile. Otra final perdida contra Chile no me lo banco”, avisó López. “Es el clásico más importante del fútbol mundial. Más importante que cualquier duelo de Europa. No hay partido como este aunque ninguno de los dos equipos lleguen en su mejor versión. Les podemos ganar, me tengo fe. Pero no quiero perder contra Chile”, argumentó el conductor.

Sus compañeros, en tanto, fueron en la dirección contrario. “Ganarle a Brasil de visitante es como un orgasmo”, dijo uno de los periodistas del programa. “Yo quiero ganarle a Brasil siempre”, tiró otro.

Lo mismo sucedió en Fox Sports, con Martín Liberman a la cabeza. “No quiero perder otra final con Chile”, reclamaron los periodistas y panelistas.