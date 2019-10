Hay “indignados” por haber quedado afuera del Debate a presidentes

Andy se sinceró en su programa de radio por Metro ante su columnista María O´Donnell , quien fue seleccionada como moderadora en uno de los Debates presidenciales. El conductor de Perros de La Calle siente que no hubo un criterio justo a la hora de elegir a los periodistas que están mediando en el Debate. Y no es el único.

Puntualizó sobre la figura de Viviana Canosa de quien dijo “lleva 10 minutos haciendo programas políticos”. “A ella se la asocia con el espectáculo”, agregó sin darse cuenta que quizás allí esté la clave.

María O´Donnell prefirió hacer hincapié en los verdaderos protagonistas del evento que son los políticos y sus propuestas. A parte reconoció que “hay mucho vedettismo en la prensa”.

La frase de María es confirmada por reacciones internas que hay en canales y radios, menos trasparentes a los dichos de Any, por un revelamiento off que hizo Expedientes con el rating de “indignados” po0r quedar afuera del Debate. ALgunos de ellos no solo lo esperaban sino que militaron haciendo lobby ante la Cámara Electoral, como si se tratara de los Martín Fierro.

Los nombres son: Alejandro Fantino, Luis Majul, Eduardo Feinmann, entre otros. En el caso de Fantino, la noticia de quedar afuera, le dio un espaldarazo a su definición de volver al periodismo deportivo ya que se espera que se vaya de América para aterrizar en ESPN.

Otro de os que quedó afuera, curiosamente del mismo canal, fue Luis Novaresio que si participó en el choque Marci- Sicoli. Según se pudo saber, las autoridades electorales habría visto un exceso de intervenciones en su rol de moderador.

También , Expediente chequeó que en un primer momento se pensó en Santiago del Moro desde el Comité Organizador, peor su perfil de entretenimiento en Quien Quiere ser Millonario, lo dejó afuera.