Horacio Cabak, el nuevo “influencer” que baja línea en Twitter

De un tiempo a esta parte, Horacio Cabak se puso de moda no solo en la televisión, donde disfruta un renacer en América, sino también en las redes sociales, donde muestra sus convicciones políticas más profundas, con un perfil similar al que supo tener Luciana Salazar. En los últimos meses se destacó con mensajes duros contra el Gobierno y tuvo más de un cruce político. Hoy suma casi 400 mil seguidores.

En los últimos días, Cabak criticó que el Gobierno no acordara con Pfizer la compra masiva de vacunas en medio de la escasez de dosis en la Argentina. “Pfizer nos pidió la Patagonia, Báez no aceptó”, ironizó sobre el fallido acuerdo entre las partes.

Eso despertó en las redes sociales el viejo debate sobre la extranjerización de la tierra en el país, especialmente en el sur. Un usuario le respondió con un mapa sobre los campos de Benneton, Tompkins y Lewis, todos extranjeros, pero él redobló la apuesta.

Pero @HoracioCabak, no sos gracioso, no sos inteligente, no decís la verdad, pero hay que reconocer que los absurdos que publicas permite que podamos hablar de cosas importantes, en este caso, de la concentración y extranjerización de la tierra en Argentina. Un problema grave. https://t.co/eatagZNLAu pic.twitter.com/TbtQe9C9k3

