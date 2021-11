Entrevistada por Clarín. Cynthia de Hotton dijo que no se siente representada por Flor de la V con miembro de las mujeres. “Que la llamen de otra manera o Ami que me digan hembra , pero no somos lo mismo”.

La actriz recogió el guante y ademas de sentirse discriminada por Hotton agradeció a Cristina el haber acordado las leyes de derechos de genero.