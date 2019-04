Romina Caetani sacó un nuevo video musical de su creciente carrera de cantante. La letra de De Una Pasión co su grupo La Rayada, impacta por su franqueza auto referencial del infierno que vivió con las drogas. Su amigo y ex compañero de rubro actoral, Facundo Arana posteó un. mensaje revelador.

“Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio Arte… Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva… no podía creer la intensidad que parecía que iba a terminar como terminan tantos iluminados que no pueden convivir con aquello que no pueden manejar realmente. De verdad era mucho”, escribió el actor.

“Quise dormirme en la agonía que me deja la falopa”, dice una parte de la fulminante letra acompañada por imágenes de la actriz de alto impacto.