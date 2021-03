Indignación de Gustavo López con el Mono Burgos

“Llegó Germán Adrián Ramón Burgos”, anunció Gustavo López en Radio La Red. Pero no llegó a la emisora para conceder una entrevista sino a la Argentina para dirigir a Newell’s. “¿Cuál es la noticia? Que se tomó una camioneta y se fue a Rosario”, ironizó el periodista. Y en ese momento descargó su bronca.

“Perdón que lo haga autorreferencial: yo fui a Santiago del Estero, transmití 18 horas el partido entre River y Racing, dormí dos horas, me fui a Tucumán en auto, me tomé el avión, llegué a Ezeiza, me vine a la radio, me fui al canal, me vine a la radio y me fui a dormir”, comparó López. “Andá a laburar, papá”, gritó como si Burgos lo escuchara.

“Ahora nos vas a conocer a nosotros y nos vas a tener que aguantar. Vas a escuchar Radio La Red salvo que escuches música clásica. Ojalá que tu equipo juegue bien”, sugirió López sobre lo que podría suceder mediáticamente el Newell’s de Burgos no alcanza los resultados esperados por los dirigentes.

En ese momento, Hugo Balassone, uno de los columnistas, cortó a López:

-Suena a amenaza, si yo fuera burgos, eso sería amenaza.

-“Pero, ¿este quién me lo trajo? ¿El enemigo?.

-El tono, Gustavo.

-Nosotros lo llamamos para hablar, pero nos dijo que no nos conocía.

Al final, entonces, López reconoció que la venganza en marcha se desató porque Burgos no le dio una nota.