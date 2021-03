Insólito: Chiche Duhalde dice que la quisieron “callar” con la vacuna vip

Chiche Duhalde no se arrepiente del papelón de haber aceptado una vacuna vip a domicilio. “No me siento una Vacunada VIP, vinieron a vacunarnos a casa y para no tirar las vacunas vacunaron a mis hijas, mi error fue no decirle que se las lleven“, lanzó la ex primera dama en una entrevista con Eduardo Feinmann.

Como si fuera poco, Chiche ensayó una teoría insólita que su vacuna fue una gran operación para “callarla”. “A mí me callaron con la vacuna, pero a la gente la callan con dinero de los planes, de trabajar minga”, lanzó.

Chiche Duhalde : Esto no es el peronismo , me quisieron callar con la vacuna. Ya perdieron la verguenza y la moral , quiero presos a todos estos delincuentes. pic.twitter.com/ilTGD149gh — GUSTAVO🦊 (@gustavoeloy635) March 16, 2021

Fuera de contexto, en la misma entrevista. Chiche Duhalde denunció que funcionarios nacionales se quedan con parte de los planes sociales. Y habló varias veces de la vicepresidenta Cristina Kirchner.