Horas de definiciones en Intratables: ¿se van algunos de los históricos con la llegada de Fantino?

Alejandro Fantino pondrá primera este lunes como nuevo conductor de Intratables. La llegada del conductor generó un cimbronazo. El canal decidió convocar a todos los panelistas para renovar las condiciones de trabajo. Se rumorea por los pasillos que alguno de los históricos podría marcharse.

Fantino tendrá un desafío importante porque el programa pasa por un muy mal momento de mediciones y de las repercusiones que supo tener. Su horario prime time está siendo captado por los programas de entretenimiento con MasterChef (antes) y La Voz (ahora). La franja de 22:30, que históricamente fue su fuerte, entró en declive des de marzo último.

“Siempre quise hacer ese programa, cuando me propusieron ir ahí no lo dudé“, contó Fantino esta semana. No todo es color de rosa. La nueva etapa podría ser una excusa para renovar el plantel. Entre los históricos que tienen dudas de seguir están Diego Brancatelli y Debora Plager. Todo se definiría antes del lunes.

Las autoridades pretenden menos show y más información de parte de los columnistas.