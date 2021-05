Yanina Latorre pide una disculpa de Jorge Rial, tras la confirmación de su viaje a Miami

Jorge Rial decidió no esperar más el turno. Al igual que otros comunicadores famosos, se tomará un avión para vacunarse en Miami. Será esta misma noche y viajará solo. En los últimos días venía repitiendo en su programa que estaba angustiado porque no le llegaba la vacuna y que revisaba el mail varias veces por día. Recordemos que Rial fue unos de los más críticos sobre el fenómeno de los vacunados en el exterior, desde el caso de Yanina Latorre y hasta el de Mauricio Macri.

De hecho, Yanina fue una de las primeras en opinar cuando se conoció la noticia.

Sigo insistiendo…me encataria alguna vez recibir un mensaje de @rialjorge , si yo fuera el lo haria.

Me hizo mierda al pedo pic.twitter.com/ATYQNxr3bS — Yanina Latorre (@yanilatorre) May 14, 2021

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, dijo en un hilo de Twitter cuando se filtró la versión. Y agregó: “Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”.

El conductor de TV Nostra estará una semana en Miami y desde el lunes saldrá vía Skype para su programa, que quedará a cargo de Marina Calabró y el resto del equipo.

Esta semana, Rial se enfureció al escuchar las declaraciones de Carlos Zannini sobre su vacunación. Aseguró que el procurador del Tesoro habló desde la soberbia al decir que no estaba arrepentido del escándalo. “Hace alarde y nos refriega su vacuna en la cara y hasta lo defiende a Verbitsky. Para mi comenzó el largo camino de la decepción”, se lamentó Rial en su programa.