Juan Acosta tildó de k a Geuna

Está tan atrofiada la discusión pública en la argentina que si se pregunta de todo a un ex presidente como Macri, una parte de los twitteros barra Trolls tratan de estigmatizar al profesional . Le tocó a Luciana Geuna que junto a Maru Duffard entrevistaron a Macri y le preguntaron sobre sus contactos con nagistrados en Olivos que incluían partidos de tenis o por qué cree que está en juego la democracia en las próximas elecciones. Preguntas no actos ilícitos.

Para el actor Juan Acosta las preguntas demostrarían que Geuna es “re k”. No fue el único en las redes que trató de limar la credibilidad de las conductoras de Verdad Consecuencia. Macri aceptó la entrevista pero puso una condición , no hacer el dsafío final que tiene el ciclo, cuando invitan a contestra una pregunta incómoda y sino lo hace deben cumplir una prenda.

cuando aprendes a leer la letra chica, te das cuenta como son y preguntan esa geuna es re k no me la vendan que soy fanatico, de lo unico que soy fanatico es de boca y de chicago, no rompan,,linea blanda, jajajaja

