Juanita Viale ahora escribe editoriales

Por momentos pareció la cadena nacional de Juanita, en la República Legrand. Poco natural, la conductora sustituta leyó un mensaje de su supuesta autoría. El objetivo fue descomprimir la polémica por su pregunta al aire :”¿termina el mandato Alberto?”. “No soy operadora política”, se defendió la actriz respaldada atrás de cámaras por su hermano, el productor Nacho Viale.

“ Estamos en el lugar donde o sos gorila, o sos zurdo, o sos un intelectual o sos un careta. Porque me estigmatizan, porque me ponen rótulos, porque me denostan a mí o a cualquiera. Pero yo no me identifico con nada de eso porque me siento diferente. Ni más ni menos, ni mejor ni peor. Solo diferente”, cerró con una titubeante lectura..