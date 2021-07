Jueces, fiscales y ex funcionarios: quiénes son los nombres apuntados por Cristina

En su extensa alocución frente al Tribunal Federal 8, Cristina Kirchner desparramó su furia contra jueces, fiscales y algunos ex funcionarios de Mauricio Macri. Como si fuera una película, hizo un repaso de casi todas las causas judiciales donde estuvo procesada o imputada hasta llegar a la causa del Memorándum.

¿Quiénes fueron los más nombrados?

Los jueces Claudio Bonadio y Julián Ercolini. Cristina los denominó “jueces de atracción” porque recibían todas las causas en su contra. Con Ercolini fue especialmente dura. Dijo que el magistrado le dijo a Alberto Fernández que lo estaban apretando.

Carlos Stornelli. “Sigue siendo fiscal en la República Argentina”, se quejó la vicepresidenta.

Los camaristas Hornos y Borinsky. Cristina recordó las reuniones de los camaristas con el ex presidente Macri. De hecho, esa denuncia, que catapultó como ministro de Justicia a Martín Soria, fue utilizada para intentar voltear la causa del Memorándum.

Ex funcionarios. Cristina también nombró a los ex jefe de la UIF, a la ex titular de la OA Laura Alonso, y al famoso “Pepín” Rodriguez Simon.