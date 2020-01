Kicillof descree del bonista “del cuatro de copas” y juega e truco con las cartas justas

Al final del tunel, dicen, siempre está la luz. Alberto y Kicillof esperan verla pronto. Juntos y no dominados.

El histórico dirigente Deolindo Bittel había protqagonizado, en aquella campaña del 83, un histórico blopper cuando invirtió al sologan del peronismo : “entre Liberacion o Dependencia, nosotros elegimos dependencia”, sostuvo el finado antes de la quema del cajón de Herminio.

El Gobierno nacional siente unida ,su suerte, a la del joven gobernador apodado despectivamente “el Soviético”. Alberto lo sumó a la gira, a Israel, para dar la imagen de un equipo compacto y además simbolizar que no habría horas desicivas sino que el partido con los bonistas se sigue jugando. La disución es quien tiene la pelota.

Mientras llovía en Tel Avid, Kici recibió con alarma la filtración de un supuesto bonista que mandó un mensaje desalentador a los mercados. Habría dicho , este misterioso bonista, ” nos cantan quiero retruco con un 4 de copas”. ¿Se refería a la propuesta argentina o al mismísmo gobernador?

La tentación primaria del kirchnerismo y el gobernador fue interpretar la especie como una “operación de prensa”, del diario de los Mitre y Saguier.

En lo local, el dólar paralelo se movió pasando la franja d elos 80 pesos. Serán días de contener aliento y manejar la guerra de nervios en la previa de saber si se entra en default en provincia o se evita.

En Frente interno de los jugadores finacieros desconfían en un gobierno que antepone todo a que le acepten la oferata de estirar plazoz de deuda a sus acreedores sin mostra un plan a madiano o largo plazo.

Kicillof hablo con Novaresio, al filo d esu regreso al país, y trató de achicar el pánico. Calificó de raro el off the record con la frase del supuesto bonista. Señaló que no va nada en línea con lo que se está conversando.

Tan polémico como el video que subió Gustavo Segré simulado una conversacion con un inversor brasilero que pregunta como está el país….