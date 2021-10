La causa que más le preocupaba a Cristina termina con otro escándalo judicial

Los jueces del TOF 8 esperaron largos meses para anunciar el sobreseimiento de Cristina Kirchner y de los demás acusados por el fiscal Alberto Nisman. Ante una noticia incómoda, eligieron muy bien el momento: un jueves a la noche previo a un fin de semana extra largo y minutos antes de un partido de la Selección.

El resultado estaba cantando hace tiempo.

El TOF 8 entendió no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA.

El fallo fue firmado por los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado.

Puede ser apelado y en ese caso intervendría la Cámara de Casación pero todo indica que no habrá juicio.

Así termina la causa que más le preocupaba a Cristina. La ex presidenta lo reconoció en una de sus recordadas charlas con Oscar Parrilli. “Es las más grave que seguramente tendré en toda mi vida”, dijo.

La conversación completa:

Cristina Kirchner: Oscar, ya me lo mandó Anita (por Anita Montanaro). Escuchame, es un dictamen de doscientas noventa hojas (se refiere a la denuncia de Nisman)

Oscar Parrilli: Al final creo que estaba

CK: Al final eramos siete, los que nos hacían … era Yrimia (en referencia al ex fiscal y ex juez acusado por Nisman)

OP: Timerman, vos, El Cuervo, Esteche…

CK: Timerman, yo, El Cuervo, Esteche…

OP: D’Elía

CK: Eramos siete. Doscientos dividido siete da más o menos veintiocho millones y pico cada uno. O sea, nos había embargado por casi el doble de los embargó Bonadio.

OP: Bueno, no, yo voy a decir doscientos millones de pesos y chau. Porque el embargo era a todos por igual, no era que a todos veintiocho.

CK: No, no, en forma solidaria.

OP: Y si, forma solidaria pero por las dudas te embargan por doscientos. Después dividen. Te embargan por doscientos.

CK: Claro, sí. Había un embargo por doscientos millones de pesos

OP: Si, si

CK: Claro, correcto. Así que ya tenés, ya lo tenés. Y eso fue en febrero del 2015 (en realidad fue el 14 de enero)

OP: De 2015

CK: ¿Y qué hizo la presidenta? Nada. Y era una causa bastante más serie y más grave. Una acusación, no una causa.

OP: Una acusación gravísima.

CK: Era una acusación pero gravísima en términos políticos, económicos, patrimoniales, lo que se te ocurre. Lo más grave que seguramente tendré en toda mi vida.

OP: Sí, si, está claro. Ahí estuve hablando para salir mañana.

CK: Sí, si, y la verdad que plantear que Florencia me estaba ayudando a ocultar … ¿A ocultar qué? Por Dios, ¿ocultar qué?

OP: Sabes lo que digo yo, a la gente, decir…

CK: ¿Que es lo que tendría que hacer Florencia? ¿Renunciar a lo que es de ella, a lo que es del padre?