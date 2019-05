“¿Cómo sería la voz de Alberto Fernández?”, la irónica pregunta de Marcelo Tinelli hacia el imitador Freddy Villarreal explotó en las redes. El conductor de ShowMatch pidió que el próximo lunes se presente al personaje que se postulará como candidato de presidente con Cristina como vice.

“¿Lo saca usted a Alberto Fernández? La gente dice: ‘¿Quién es Alberto Fernández?’”, tiró Tinelli. “Lo digo con el mayor respeto por Alberto Fernández. El lunes lo queremos tener en el especial de humor. Vamos a tener a Cristina y ella va a presentarlo a Alberto. Fernández-Fernández”, agregó el conductor.

Marcelo Tinelli: "La gente dice '¿quién es Alberto Fernández?'" pic.twitter.com/2VzAKyyVCE — CADENA INFORMATIVA (@cadenainforma) May 21, 2019

Lo curioso es que Alberto Fernández confirmó en una entrevista con la periodista Nancy Pazos que luego de la oficialización de su candidatura Rrecibió muchos llamados: “Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento. Me llamaron todos, desde Tinelli en adelante”. Sí, Tinelli, el mismo que lo chicaneó se comunicó con él para felicitarlo.