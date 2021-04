La emoción del mensaje del hijo de Jonatan por su abuelo Mauro

A solo ocho días de la inesperada muerte de Mauro Viale, su hijo Jonatan Viale volvió a la radio. Y lo hizo de la mano de Baby Etchecopar, amigo de la familia, con el que hizo el pase en Radio Rivadavia: “Mi papá me hubiera dicho en esta situación: “Levantate de la cama, andá a trabajar, no seas vago”.

Jonatan contó que su mamá “está ahí, está ahí”, que su hermana es la que más golpeada está por la muerte de Mauro, pero que él encontró fuerzas para poder seguir gracias a su pareja: “Sin Mica me hacía percha, no me levantaba más, pero ella es una leona, por eso me casé con ella”.

Dándose el espacio para hablar desde el corazón en la radio, Jonatan contó una experiencia que vivió con su pequeño hijo Romeo en esta primera semana de duelo: “Mi hijo me preguntó si Maradona había jugado en River y le contesté que no, pero, de la nada, me dijo: ‘Maradona está con el bubu'”.

Jonatan no pudo creer lo que le dijo su pequeño hijo. No entendió como relacionó una cosa con la otra a su corta edad. Pero eso lo hizo reflexionar acerca de la vida más allá de la muerte: “Yo soy un tipo super racional, no creo en la metafísica, pero empecé a ver señales, como está que me dio Romeo”.

Viale contó que quiso volver a la radio, que consideraba que estaba preparado, pero que el proceso recién empieza: “Cuando me fui acercando al aire se me fue cerrando la garganta. Es la angustia. Vi todos los homenajes, no contesté, pero les quiero decir gracias. Gracias por estar en este momento.