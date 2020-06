La esposa mexicana, cantante y nudista del ministro Kulfas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, elevó el bajo perfil que cultivaba luego de que el presidente Alberto Fernández anunció la intervención con vías de expropiación, Congreso Mediante, de la empresa agroexportadora Vicentin.

Sin embargo, a quien le gusta el perfil alto es a su esposa. Yamina del Real, de ella se trata, se define como “artista visual e investigadora sobre sexología, arte y sociedad”. Dice que no es buena, que no es pura y que no es santa, pero lucha “contra el machismo, el propio y el ajeno”.

La playlist de mi casamiento es la más hermosa del mundo. Me casé en agosto 2019. Dije que nunca me casaría, hoy volvería a repetir esa fiesta y la luna de miel.Hicimos un viaje por carreteraa europeas y nos acompañó nuestra playlist. — 💜Yamina del Real💚 (@YamidelReal) March 27, 2020

Matías y Yamina se casaron pocos días antes de las PASO. Alberto Fernández se convirtió en las primarias en el virtual presidente por la gran ventaja sobre Mauricio Macri. Eso hizo que los recién casados postergaron su viaje de luna de miel para poder votar al Frente de Todos.

Ver esta publicación en Instagram #feministart #artefeminista #fotografiaautoral ##eroticart #femaleartist #powergirl Una publicación compartida por Yamina del Real (@yamina_del_real) el 25 de Nov de 2019 a las 1:10 PST

Durante la campaña, Kulfas compartió reuniones con Fernández. Los dos amantes de la música, especialmente de la guitarra. A ellos se sumaba también Yamina, con su rojo furioso de cabellera y con algunos versos a ese dúo sólido, demostrando sus dotes de cantante.

Ya en noviembre, cuando se preparaba para asumir en Desarrollo Productivo, acompañó en el escenario a su esposa, que tocó con su banda de rancheras, Yamina del Real y sus Matías en el Museo Fernández Blanco. Claro: Yamina es de origen mexicana, donde Matías se “siente como en casa”.

En su faceta de artista visual combina sus otras motivaciones: lo sexual y lo femenino. Se anima a posar completamente desnuda para hacer de su propio cuerpo un arte digno de contemplar. Matías y Yamina combinan así, a la perfección, sus perfiles opuestos, pero que se atraen.