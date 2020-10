La historia de cuando Trotta le pegó a un periodista

Marcelo Palacios, el periodista de TyC Sports y Radio La Red, comenzó su camino en el fútbol grande de la mano de Vélez. Y fue, justamente, en el momento más glorioso del equipo de Liniers, cuando lo dirigía Carlos Bianchi.

En ese entonces, Palacios tuvo un enfrentamiento con Roberto Trotta, capitán de Vélez, que era criticado por varios medios y periodistas. Palacios era uno de ellos. Fue así que tras una discusión arriba de un colectivo, el futbolista desafío al periodista, que no se quedó atrás y lo amenazó: “Para mí, estás muerto”.

La historia, claro, no quedó ahí y se encontraron en el lugar de entrenamiento. Allí, Trotta lo fue a buscar. Como no lo encontró, le preguntó a un colega de Palacios, el Profe Pellegrini: “¿Dónde está el Gordo?. Pellegrino nunca le dijo, y entonces el ex defensor explotó: le pidió que se sacara los anteojos para pelear. No hubo caso. Entonces Trotta le metió una trompada en el pómulo. “Le pedí perdón 10 años después”; dijo Trotta en TyC Sports.