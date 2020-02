¿La imputación de un fiscal comenzó a definir la salida de Galperín?

El 4 de febrero, el fiscal federal Guillermo Marijuan denunció a Marcos Galperin y a los integrantes del directorio de Mercado Libre por considerarlos autores de los delitos de defraudación contra la administración pública. La denuncia, basada en una nota de La Política Online, está sustentada en que los imputados habrían recibido información privilegiada para vender Letras del Tesoro 12 días antes del reperfilamiento de esos títulos que anunció el ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

Según publicó la periodista Cecilia Boufflet, la imputación de Marijuán fue tomada como una señal importante. “El cambio de mando de la empresa comenzó a definirse ese día”, publicó en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, su sucesor, Juan Martín de la Serna, negó una vinculación directa con esa imputación. “No tiene que ver con eso, no somos políticos ni nos manejamos con la política. Los cambios tampoco son por la denuncia del fiscal Marijuan, que no tiene mucho asidero”, le dijo a Infobae.

Galperín jugó fuerte en la campaña a favor de Mauricio Macri y fue uno de los primeros empresarios que fue a ver a Alberto Fernández luego de la PASO. No tardó ni 24 horas en golpear la puerta.

En enero, ante una media del Banco Central, el empresario se comunicó con interlocutores de la Casa Rosada y le habrían dicho que no era contra Mercado Libre. Pero las cosas fueron cambiando. Finalmente este viernes terminó anunciado su renuncia como CEO y presidente de Mercado Libre en el país, aunque continúa estando al frente a nivel regional.