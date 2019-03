Fantino no se achicó y le hizo una apuesta que “El Turco” no pudo dejar de aceptar. En el espacio habitual de Animales Sueltos, donde el ex embajador siempre tira alguna bomba, Fantino se sorprendió con una de sus afirmaciones y soltó la propuesta.

Asís venía sosteniendo que en Cambiemos ya piensan en una “Plan V”, en referencia a la idea de que María Eugenia Vidal sea candidata a presidenta, en lugar de Macri.

Incrédulo, Fantino hizo la apuesta: “Te juego ya mi auto y un terreno en Sauce Viejo, que Mauricio (Macri) juega, contra tus dos pares de zapatos”.

Entre risas, Asís aceptó la propuesta y coincidió con Fantino en que Macri “va a jugar”, pero aclaró que se le va a complicar a la hora de consolidar su candidatura.

Fiel a su estilo, “El turco” cerró con una bomba. Aseguró que en la cumbre de Cambiemos, el presidente llegó apurado y tuvo que aclarar algo que, hasta ahora, no estaba en dudas: “El candidato para octubre soy yo”.