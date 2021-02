La realidad según Página 12: los aumentos de YPF son simples “movimientos”

Luego de que YPF aumentó una vez más los combustibles en lo poco que va del año, Página 12 quiso minimizarlo al decir que la petrolera nacionalizada en 2012 por el kirchnerismo solamente “volvió a mover los precios de sus naftas”. Ese título prendió la mecha en las redes sociales.

Decí que aumentan las naftas sin decir que aumentan las naftas. Página/12: pic.twitter.com/JMJgIufSyC — Juan Pablo Mansilla (@juanpmansilla) February 16, 2021

El usuario Juan Pablo Mansilla resumió muy bien: “decir que aumentan las naftas sin decir que aumentan las naftas”. A lo que la periodista especializada en economía Jorgelina do Rosario agregó con ironía siguiéndole el juego lingüístico al diario: “Mover precios, según Página 12″.

Mover precios, según Página 12. https://t.co/pVK2PcOLzz — Jorgelina do Rosario (@jdorosario) February 16, 2021

De allí que la red social del pajarito se llenó de ironías al extremo. La actriz Verónica Llinás se rió así de los efectos de la cuarentena en su cuerpo :”Según Página 12, yo habría movido algunos kilos en esta pandemia”.

Según Pagina 12, yo habría movido algunos kilos en esta pandemia. 🤣 — Verónica Llinás (@VLlinas) February 16, 2021

El joven escritor Sebastián Stolkiner combinó el sarcasmo con los números para decir que “la economía argentina cayó un 12%, pero para Página 12, la economía argentina se multiplicó por 0,88”.

La economía argentina cayó un 12% Página 12: La economía argentina se multiplicó por 0,88 — Sebastian stolkiner ✈️ (@SStolkiner) February 16, 2021

No era tan difícil, entonces, decir que YPF había vuelto a aumentar las naftas. No fue la primera suba de precios ni será la última. Seguramente Página 12 sea más directo la próxima vez para no provocar el efecto contrario al deseado.