La reaparición del “activista” amarillo Casero

Cuando parecía que se había impuesto una pausa mediática que incluyó su salida de Twitter, Alfredo Casero volvió al centro de la escena con una propuesta: convocar a la gente a marchar en favor del gobierno.

En un video que no publicó en las redes sociales, Casero instó a la gente a “defender la República” y aconsejó a no quedarse en la casa “esperando que vengan los nazis con los tanques”.

“Mi pelea toda la vida no ha sido por un partido ni por un político, sino por la República. Parece un slogan pero no es así, pregúntenle a los venezolanos, que decían ‘no, no nos va a pasar a nosotros'”.