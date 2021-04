Fantino tras la muerte de Mauro Viale: “¿Cuándo se termina esta mierda?”

Tan repentina como inesperada. Así fue la muerte de Mauro Viale. El periodista recibió la primera dosis de la vacuna el jueves, pero el sábado dio positivo de coronavirus y el domingo falleció. Alejandro Fantino, compañero suyo en América, no pudo ocultar su dolor mezclado con bronca.

“Mauro se murió laburando porque podría haberse quedado en casa haciendo Zoom para no tener contacto social y hoy estaría vivo”, reflexionó Fantino en los últimos minutos de su programa del lunes.

“Pero si hubiera hecho eso, estaría muerto por dentro. Este es el desafío que tenemos todos porque somos seres humanos, animales sociales, tipos con cultura. La socialización es necesaria”, continuó.

“Nos cuidamos, nos saludamos con el puño, no nos abrazamos, no nos besamos, no nos juntamos de a diez, pero ¿vamos a poder soportar no hacer las cosas que nos construyen como humanos?”, planteó.

Por eso, dolido por el final de Viale, explotó al aire: “¿Vamos a poder resistir así un año más, un año y medio, hasta que todo vuelva a funcionar como antes? Se murió el tipo al que veía sentado en ese sillón cuando cruzaba el estudio ¿Cuándo mierda termina esta mierda?”.