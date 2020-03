La súplica del otro Marchi

Suena el teléfono, atiende y escucha la pregunta. “Hola Sergio, ¿cómo va? Queríamos saber su opinión sobre el conflicto del fútbol?”. Entonces, Sergio Marchi, no el que pertenece a Futbolistas Argentinos Agremiados, responde lo mismo: “Soy Sergio Marchi, pero no el que vos estás buscando”.

Cada vez que hay ruido en el fútbol, el celular del otro Sergio Marchi explota. La diferencia, claro está, es que éste no se dedica a nada que esté relacionado con la pelota. Lo suyo es la música. Es un periodista de rock argentino que escribió la biografía de Charly García y también la de Pappo.

Después de un fin de semana muy intenso y con la incertidumbre sobre si se iba a suspender el fútbol o no, Marchi, el periodista de rock, se hartó y escribió en sus redes: “Publico esto porque me alarma la cantidad de gente vinculada al fútbol que comenzó a seguirme. Para que se informen. Esto es lo que yo hago. No cazo un fulbo”.