Laje salió a bancar a Longobardi por la polémica sobre sus dichos

Antonio Laje salió a bancar a Marcelo Longobardi, a raíz de la polémica que se armó luego de que el conductor de Radio Mitre hablara de “formatear la Argentina de un modo más autoritario”. “Yo suscribo 100 por ciento lo que dice Marcelo Longobardi, está alertando a que la clase política empiece a resolver”, lanzó esta mañana. Su columnista, Ramón Indart, se diferenció de esa opinión.

A raíz de la polémica, que le valió hasta una denuncia, Longobardi salió a aclarar sus dichos este jueves.

“Aparecí diciendo una cosa y quise decir lo contrario y me salió mal. A veces me pasa, no soy el mejor hablando. intento decir lo que pienso. Hice una conexión equivocada y dije algo que sonó tan inapropiado que me sentí muy incómodo. Quise decir todo lo contrario”, dijo el periodista en el arranque de su programa.

Y agregó: “Me expresé mal, me equivoqué en los términos en que me referí a algo muy complicado. Me gustaría discutir los valores democráticos”.