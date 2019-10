Lammens y Moyano se disputan Deportes en el nuevo Gabinete

Si bien no se conocen nombres, el nuevo Gabinete ya se está armando. Alberto Fernández todavía no mostró las cartas y juega al misterio, pero de a poco algunos nombres -que define en conjunto con Cristina Kirchner– van saliendo a la luz.

Según averiguó este sitio, una de las carteras en las que hay disputa para definir al titular es Deportes. Allí existen dos nombres para un lugar: se trata de Matías Lammens y Facundo Moyano. El primero, que fue candidato a jefe de Gobierno, cuenta con el aval del Presidente electo, mientras que el segundo de la ex Presidenta.

Alberto tiene una relación con Lammens desde hace tiempo y le valora haber puesto la cara en la difícil disputa contra Horacio Rodríguez Larreta. Además, no confía en los Moyano. El de San Lorenzo cuenta con esa ventaja, pero todavía no tiene confirmado el cargo porque Cristina prefiere al hijo de Hugo Moyano. A la ex presidenta no le habría gustado la distancia que tomó el Cuervo del kirchnerismo durante su campaña.

La disputa está a flor de piel y, si bien dentro del entorno de Lammens se ven ganando la pulseada, nadie se confía por quien está enfrente.