Lanata le contestó a Barcesat por el tribunal ético que “juzgará” a periodistas y jueces

“Que nos den ahora el veredicto, ya sabemos que somos culpables”. Jorge Lanata se tomó en broma la conformación de un supuesto “tribunal ético” que se conformará en Madrid para evaluar la actividad de periodistas y jueces, tal como reveló el diario Perfil. Ese tribunal estaría presidido por Eduardo Barcesat, un constitucionalista que trabaja con el kirchnerismo hace muchos años.

“No pueden emitir una sentencia penal, es una zaraza judicial”, dijo Lanata en el programa de Diego Leuco.

El tribunal investigará, entre otros, al juez Claudio Bonadio, pero también a periodistas como Daniel Santoro, Jorge Lanata y Luis Majul.

Lanata le contestó a Barcesat, que confirmó la idea de un tribunal, con sede en la ciudad de Madrid. “Barcesat, no soy parte del periodismo hegemónico. Desagraciadamente estamos primeros en la radio y la televisión, eso no es ser hegemónico, no obligamos a nadie a que nos mire o nos escuche”, agregó.